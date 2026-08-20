Врач озвучила рецепт здоровой шаурмы для ежедневного питания
Домашнюю шаурму допустимо есть каждый день при условии, что у человека нет проблем с пищеварением, хронических болезней или избыточного веса. Об этом рассказала главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, блюдо может стать частью здорового рациона и вписывается в столичную концепцию здорового долголетия. Если приготовить шаурму самостоятельно, она получится сбалансированной: в ней будет достаточно белка и клетчатки, при этом уровень жиров и общая калорийность останутся умеренными.
Оптимальный состав полезной шаурмы, как отметила врач, включает тонкий лаваш из цельнозерновой муки, запечённую грудку курицы либо индейки, щедрую порцию свежих овощей — например, капусты, перца, листового салата, моркови, томатов и огурцов. В качестве заправки лучше использовать нежирный йогурт; дополнительно можно положить зелень, сбрызнуть начинку лимонным соком или добавить любимые приправы вместо майонеза.
При этом Косенкова предостерегла от регулярного употребления уличной шаурмы. В таком варианте блюда нередко используют мясо, обжаренное в большом количестве масла, а соусы делают на основе майонеза, которые содержат много соли, сахара и жиров. Кроме того, размер порции в точках общепита зачастую превышает норму, из‑за чего появляется риск переедания, а общая калорийность приёма пищи становится слишком высокой.
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