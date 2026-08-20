Врач озвучила рецепт здоровой шаурмы для ежедневного питания

20 августа 2026, 06:30

Врач Косенкова: домашнюю шаурму из полезных ингредиентов можно есть каждый день

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Домашнюю шаурму допустимо есть каждый день при условии, что у человека нет проблем с пищеварением, хронических болезней или избыточного веса. Об этом рассказала главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова в беседе с РИА Новости.