Врач раскрыл, вредно ли есть яблоко с кожурой
Гастроэнтеролог Белоусов: Здоровому человеку можно есть яблоко с кожурой
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта яблоки лучше есть без кожуры. Такой совет дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.м.н. Евгений Белоусов.
В разговоре с Life.ru эксперт уточнил, что в кожуре яблока содержится клетчатка и растительные соединения, поэтому здоровым людям очищать фрукт перед употреблением необязательно.
«Но при обострении гастрита, воспалительных заболеваний кишечника, диарее или плохой переносимости грубой пищи очищенный плод может оказаться комфортнее», — уточнил Белоусов.
Тем временем в Роскачестве рассказали RT, что яблоки богаты витамином С и витаминами группы В, а также немного витаминов А и Е. Кроме того, в этих фруктах есть калий, кальций, магний, железо, марганец, цинк, медь, молибден, хром, сера и хлор.
«Растворимая клетчатка уменьшает уровень плохого холестерина, полифенолы и калий способствуют снижению артериального давления. Витамин С укрепляет защитные силы организма, что особенно важно в сезон простуд. Флавоноиды, катехин и хлорогеновая кислота защищают клетки от повреждения свободными радикалами», — перечислили специалисты.
При этом кислота, содержащаяся в яблоках, портит зубную эмаль, поэтому после их употребления стоит прополоскать рот водой. В день можно употреблять не более двух яблок, а переедание может обернуться диареей, вздутием и газообразованием, заключили эксперты ведомства.