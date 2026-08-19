Врач раскрыл, вредно ли есть яблоко с кожурой

19 августа 2026, 15:13

Гастроэнтеролог Белоусов: Здоровому человеку можно есть яблоко с кожурой

Фото: iStock/bhofack2

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта яблоки лучше есть без кожуры. Такой совет дал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.м.н. Евгений Белоусов.





В разговоре с Life.ru эксперт уточнил, что в кожуре яблока содержится клетчатка и растительные соединения, поэтому здоровым людям очищать фрукт перед употреблением необязательно.





«Но при обострении гастрита, воспалительных заболеваний кишечника, диарее или плохой переносимости грубой пищи очищенный плод может оказаться комфортнее», — уточнил Белоусов.

«Растворимая клетчатка уменьшает уровень плохого холестерина, полифенолы и калий способствуют снижению артериального давления. Витамин С укрепляет защитные силы организма, что особенно важно в сезон простуд. Флавоноиды, катехин и хлорогеновая кислота защищают клетки от повреждения свободными радикалами», — перечислили специалисты.