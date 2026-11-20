20 ноября 2026, 12:28

Врач Яблокова: у детей часто встречаются язва и гастрит из-за фастфуда

Фото: iStockcash14/FotoDuets

Болезни органов пищеварения занимают четвёртое место в структуре общей заболеваемости россиян, а язвенная болезнь и воспалительные заболевания кишечника всё чаще диагностируются у детей и подростков. Почему это происходит и возможно ли предовратить такую тенденцию?





Главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Московской области Екатерина Яблокова в беседе с «Радио 1» рассказала, что нездоровое питание и фастфуд у школы становятся «идеальной почвой» для классических болезней.





«Очень помолодела и выросла в распространённости язвенная болезнь. Я абсолютно точно могу сказать, что рядом с каждой школой есть какое-то заведение фастфуда, где подростки, у которых есть определённая свобода и деньги, с удовольствием проводят время. Соответственно, и едят они неправильно — это всегда избыток жиров и углеводов», — сказала она.

«У человека с избыточной массой тела частота этих проблем в разы больше. Их развитие берет корни из детства», — отметила Яблокова.