Врач предупредил женщин о маскирующихся под проблемы с ЖКТ симптомах рака яичников

21 октября 2026, 12:50

Врач Ахмеров: Чередование запоров и диареи может быть симптомом рака яичников

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Симптомы рака яичников нередко напоминают обычные проблемы с кишечником. Об этом сообщил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров, передает «Лента.ру».