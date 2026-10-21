Врач предупредил женщин о маскирующихся под проблемы с ЖКТ симптомах рака яичников
Симптомы рака яичников нередко напоминают обычные проблемы с кишечником. Об этом сообщил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров, передает «Лента.ру».
Многие женщины сталкиваются с периодическими или постоянными болевыми ощущениями в нижней части живота и области таза, которые могут быть тянущими, вызывать чувство тяжести или распирания. Эти симптомы связаны с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но если они возникают часто или усиливаются, необходимо обратиться к врачу, предупредил Ахмеров.
Онкогинеколог отметил, что нарушения моторики и перистальтики кишечника являются признаками рака яичников. Примером таких нарушений служит нерегулярный стул, когда запоры сменяются эпизодами диареи. Кроме того, женщины могут испытывать чувство неполного опорожнения кишечника или повышенное газообразование. Врач также указал, что при раке яичников возникает ощущение быстрого насыщения во время еды, которое часто сопровождается тошнотой или рвотой.
Женщинам следует обратить внимание на повторяющиеся симптомы, особенно если они ранее не наблюдались. В таких случаях важно провести тщательное обследование как органов желудочно-кишечного тракта, так и органов малого таза, чтобы исключить возможные опасные заболевания, заключил Ахмеров.
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