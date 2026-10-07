«Головная боль и нарушения ЖКТ»: Психолог объяснила, как отличить настоящее восстановление после выгорание от временного затишья
Психолог Багаева: при выгорании появляются проблемы с ЖКТ и головная боль
Отпуск прошёл, силы вроде бы вернулись — но стоит подумать о работе, как настроение мгновенно портится. Почему так происходит?
Психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1» рассказала, что настоящее восстановление после выгорания от временного затишья отличить непросто, но ключевой критерий здесь — как человек реагирует на рабочие триггеры.
«Затишье перед новой волной выгорания — это когда человек чувствует себя отдохнувшим, но только в изоляции: в отпуске, на выходных. Как только он начинает думать о работе или возвращается в понедельник, мгновенно портится настроение, падает энергия, возвращаются соматические симптомы — головная боль, нарушения желудочно-кишечного тракта. Это значит, что корень проблемы не решён, ресурсы просто слегка припудрены отдыхом», — сказала она.
По словам эксперта, истинное восстановление провоцирует спонтанный живой интерес к жизни вне работы: хобби, друзья, прогулки, развлечения.
«Возвращается способность искренне радоваться мелочам. И при выходе на работу человек чувствует себя стабильно, способен спокойно реагировать на раздражители, удерживать личные границы и не проваливаться в эмоциональном пике», — добавила Багаева.
Она отметила, что выгорание может случиться при любых обстоятельствах - даже в случае с любимой работой. Причина в том, что человек не отслеживает свой хронический стресс.
«Самое главное — как человек восстанавливается после тяжёлого рабочего дня. Если он пренебрегает простыми способами расслабления и не разделяет работу и личную жизнь, то даже любимое дело может привести к выгоранию. Если пропустить этот момент, то все перейдет либо в хронические заболевания, либо в постоянный эмоциональный дисбаланс», — предупредила психолог.