Врач назвала скрытые признаки болезней ЖКТ
Проблемы с пищеварением не всегда начинаются с боли. О скрытых признаках болезней ЖКТ рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, к тревожным звоночкам, даже если они выражены не остро, относятся частые вздутия живота, газообразования, нерегулярная перистальтика, сохраняющаяся неделями, чувство переполнения после небольшой порции, частая отрыжка, а также проблемы с кожей.
Обязательно посетить врача стоит при стойких или усиливающихся болях в животе, крови в стуле или его резком почернении. Также должны насторожить необъяснимые изменения веса, диспепсия, длящаяся дольше 4-6 недель, признаки анемии, постоянная усталость или слабость. Специалист посоветовала вести дневник симптомов и рациона, чтобы врач мог быстрее разобраться в проблеме и назначить точечное обследование.
В большинстве случаев, по наблюдениям гастроэнтеролога, проблемы с ЖКТ связаны с неправильным питанием. Она подчеркнула, что снеки, полуфабрикаты, газировка и избыток сахара вредят микробиоте кишечника и «кормят» патогенные бактерии и грибы. Вредит и избыток красного мяса, колбас и жареной пищи. При этом полностью отказываться от последней нельзя — растительные масла, орехи и семена необходимы для оттока желчи.
Еще один фактор, влияющий на работу ЖКТ, — это отсутствие режима питания. Диетолог посоветовала придерживаться трех сбалансированных приемов пищи с интервалом в 3-4 часа, где половину тарелки занимают овощи и зелень, а остальное делят белок и сложные углеводы. При желании можно сделать один-два полезных перекуса, состоящих из фруктов, орехов или овощей. При этом новые пищевые привычки стоит внедрять постепенно, заключила Дианова.
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