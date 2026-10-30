Врач назвала скрытые признаки болезней ЖКТ

30 октября 2026, 16:45

Врач Дианова: высыпания на коже могут указывать на проблемы с ЖКТ

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Проблемы с пищеварением не всегда начинаются с боли. О скрытых признаках болезней ЖКТ рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.