«Боли в теле и шутки о смерти»: Психолог рассказал, как за улыбкой распознать депрессию у близкого человека

22 января 2026, 11:40

Психолог Шамсутдинов: депрессию у близкого можно заметить по телу и поведению

Фото: Istock/Dima Berlin

Мы часто думаем, что депрессия — это слезы, отчаяние и нежелание вставать с кровати. Но близкие люди — родители, супруги, дети — могут годами скрывать свою боль за улыбкой, объясняя их состояние усталостью или просто «плохим характером». Как отличить временные трудности от серьезного расстройства, на что обратить внимание и почему так важно не пройти мимо?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что депрессия — коварное заболевание, ведь его сложно заметить у тех, кто рядом из-за склонности оправдывать изменения в поведении родного человека.





«Мы по-другому смотрим на близких и опрадываем их состояние словами “это нормально, это пройдет, это только кажется”. Люди с депрессией могут скрывать ее — улыбаться на встречах, надевать “маску”, а внутри корить себя и плохо чувствовать», — сказал он.

Стойкое изменение настроения: не единичные срывы, а продолжительный — более двух недель — упадок сил и настроения. Человек кажется постоянно подавленным, раздражительным, ничего его не радует;

не единичные срывы, а продолжительный — более двух недель — упадок сил и настроения. Человек кажется постоянно подавленным, раздражительным, ничего его не радует; Потеря интереса к жизни: нежелание заниматься любимым хобби, выход из привычного образа жизни;

нежелание заниматься любимым хобби, выход из привычного образа жизни; Изменение привычек: нарушения аппетита (ест слишком мало или, наоборот, «заедает» проблемы) и сна (бессонница или постоянная сонливость). Человек может перестать следить за собой, пренебрегать гигиеной;

нарушения аппетита (ест слишком мало или, наоборот, «заедает» проблемы) и сна (бессонница или постоянная сонливость). Человек может перестать следить за собой, пренебрегать гигиеной; Физические симптомы без явной причины: необъяснимые боли (головные, в желудке, в спине), головокружение, постоянная усталость и одышка «на ровном месте» часто сопровождают депрессию;

необъяснимые боли (головные, в желудке, в спине), головокружение, постоянная усталость и одышка «на ровном месте» часто сопровождают депрессию; Изоляция: стремление закрыться в комнате, избегать общения, не отвечать на звонки и сообщения;

стремление закрыться в комнате, избегать общения, не отвечать на звонки и сообщения; Слова о бессмысленности: суицидальные наклонности, шутки о смерти.

«Самое главное — не осуждать и не давать непрошеных советов («Возьми себя в руки!»). Попробуйте осторожно начать диалог, показать, что вы рядом и готовы поддержать. Ваша задача — не поставить диагноз, а мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или психиатру. Это не слабость, а шаг к выздоровлению», — резюмировал Шамсутдинов.