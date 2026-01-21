В школах вновь планируют ввести оценки за поведение: зачем это нужно и как это работает?
В школах России снова начали говорить об оценках за поведение. И это не ностальгия по прошлому, а попытка по-новому взглянуть на дисциплину, воспитание и ответственность учащихся. Инициативу прорабатывают в Минпросвещения России. Пилотный проект уже запустили в ряде регионов, и первые итоги показали неожиданно позитивный вектор — и для учителей, и для родителей, и для самих детей. Детально разбираем, зачем возвращают оценки за поведение и как они могут помочь школе, — в материале «Радио 1».
Почему решили вернуть оценки за поведение?Главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева прокомментировала связь дисциплины и обязанностей школьников в диалоге с «Радио 1».
«Процесс оценивания поведения обучающихся, конечно же, неразрывно связан с понятием дисциплинированность. Сегодня у каждой школы есть свои правила: как вести себя на уроках, переменах, внеурочных занятиях. Но на практике их соблюдают не всегда», — отмечает эксперт.Учителя чаще всего сталкиваются с разговорами во время учебных занятий, опозданиями, бегом по коридорам, телефонами на уроках. Бывают и более серьёзные проблемы — буллинг, грубость, хамство, порча имущества.
Оценка за поведение нужна не для наказания, а для фиксации ситуации. Затем педагоги начинают обращать внимание на изменения действий ученика — в лучшую или в худшую сторону.
Как планируют избежать субъективности?Один из главных страхов родителей — необъективность. В школах, где инициативу уже реализуют, этот момент сразу заложили в систему.
«С целью исключения субъективизма в выставлении оценок администрация образовательной организации определяет механизм контроля за выставлением оценок», — поясняет Марина Конева в интервью «Радио 1».Это значит, что школы сами выбирают модель оценивания, критерии и показатели. За процессом следит администрация, чтобы оценка не зависела от личного отношения учителя к ученику.
Зачем это нужно родителям?Оценку за поведение ставят в электронный дневник так, чтобы родители её обязательно увидели — вместе с комментариями педагога. Причём сообщают не только о проблемах, но и о положительных изменениях.
По результатам опросов родители в целом поддержали инициативу и считают её полезной. Им важно понимать, что происходит с ребёнком в школе не только по оценкам за предметы.
Можно ли назвать оценку за поведение своеобразным «сигналом»?Специалист подчёркивает: оценка за поведение — это не ярлык и не приговор.
«Оценка за поведение, наверное, это сигнал для всех участников образовательных отношений», — рассказывает эксперт.Для ребёнка — это повод лишний раз подумать о своих действиях и стать лучше. Для родителей — сигнал обратить внимание на то, что проиходит с детьми в стенах школы. Для педагогов и школьных психологов — возможность вовремя оказать всю необходимую помощь.
Если поведение резко изменилось, это повод разобраться, а не просто поставить «двойку».
Работает ли это на практике?С начала учебного года в эксперименте участвуют 89 школ из 7 регионов России. Исследование охватило более 3 000 школьников, 4 000 родителей и педагогов.
Результаты показали:
- дети понимают, за что получают оценку;
- обсуждают её между собой;
- делают всё, чттобы улучшить результат;
- родители видят эффект;
- учителя стали внимательнее к каждому ребёнку.