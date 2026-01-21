В школах вновь планируют ввести оценки за поведение: зачем это нужно и как это работает?

21 января 2026, 16:10

оригинал Фото: iStock/Inside Creative House

В школах России снова начали говорить об оценках за поведение. И это не ностальгия по прошлому, а попытка по-новому взглянуть на дисциплину, воспитание и ответственность учащихся. Инициативу прорабатывают в Минпросвещения России. Пилотный проект уже запустили в ряде регионов, и первые итоги показали неожиданно позитивный вектор — и для учителей, и для родителей, и для самих детей. Детально разбираем, зачем возвращают оценки за поведение и как они могут помочь школе, — в материале «Радио 1».





Содержание Почему решили вернуть оценки за поведение? Как планируют избежать субъективности? Зачем это нужно родителям?

Можно ли назвать оценку за поведение своеобразным «сигналом»? Работает ли это на практике?





Почему решили вернуть оценки за поведение?

«Процесс оценивания поведения обучающихся, конечно же, неразрывно связан с понятием дисциплинированность. Сегодня у каждой школы есть свои правила: как вести себя на уроках, переменах, внеурочных занятиях. Но на практике их соблюдают не всегда», — отмечает эксперт.

Фото: iStock/LightFieldStudios

Как планируют избежать субъективности?

«С целью исключения субъективизма в выставлении оценок администрация образовательной организации определяет механизм контроля за выставлением оценок», — поясняет Марина Конева в интервью «Радио 1».

Зачем это нужно родителям?



Фото: iStock/BalanceFormcreative

Можно ли назвать оценку за поведение своеобразным «сигналом»?

«Оценка за поведение, наверное, это сигнал для всех участников образовательных отношений», — рассказывает эксперт.

Работает ли это на практике?