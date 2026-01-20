Психолог раскрыла, с чем связан главный стресс на работе
Психолог Иншина: Главный стресс — не работа, а ее незавершенность
Организация рабочего места поможет снизить стресс во время работы. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.
По словам специалиста, на рабочем столе стоит иметь всего один предмет, напоминающий о цели или о приятном событии. Такая вещь является триггером, который способен быстро вывести человека из состояния «загнанного работника» в состояние «целостной личности».
«Еще одним важным моментом является внедрение протокола "Технологических границ". Ведь главным стрессом является не работа, а ее незавершенность и различные вторжения. Это значит, что вы должны отключить все звуковые и всплывающие уведомления на телефоне и компьютере», — заявила Иншина в беседе с RuNews24.ru.
Она посоветовала приучиться проверять почту и мессенджеры не чаще четырех раз в день, а не каждые пять минут, поскольку каждое уведомление является насильственным контекст-свитчем, после которого мозгу нужно порядка 25 минут для возвращения к глубокой работе.
Психолог также призвала придерживаться правила одного окна. В этом случае на мониторе должна быть всего одна задача, на которую стоит потратить 25 минут, а потом сделать перерыв. После выполнения работы необходимо выделить пять минут на составления списка приоритетных планов на завтра. Таким образом будет закрыт гештальт рабочего дня, а незавершенные дела не будут преследовать в вечернее время.