Психолог раскрыла, с чем связан главный стресс на работе

20 января 2026, 20:47

Психолог Иншина: Главный стресс — не работа, а ее незавершенность

Фото: iStock/BrianAJackson

Организация рабочего места поможет снизить стресс во время работы. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.





По словам специалиста, на рабочем столе стоит иметь всего один предмет, напоминающий о цели или о приятном событии. Такая вещь является триггером, который способен быстро вывести человека из состояния «загнанного работника» в состояние «целостной личности».





«Еще одним важным моментом является внедрение протокола "Технологических границ". Ведь главным стрессом является не работа, а ее незавершенность и различные вторжения. Это значит, что вы должны отключить все звуковые и всплывающие уведомления на телефоне и компьютере», — заявила Иншина в беседе с RuNews24.ru.