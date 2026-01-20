Достижения.рф

Подмосковные врачи рассказали, как распознать у ребёнка ожирение

оригинал Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Ожирение у детей – не столько вопрос внешнего вида, сколько серьёзное медицинское состояние. Оно может привести к хроническим заболеваниям уже в подростковом возрасте, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.



Там подчеркнули, что раннее выявление и коррекция веса помогают предотвратить развитие диабета, патологий и психологических проблем.

Сигнал к действию для родителей – если ребёнок набирает вес быстрее, чем растёт. Ожирение у детей диагностируется не по виду, а по индексу массы тела, сопоставленному с возрастными и половыми нормами.

Врачи рекомендуют обращаться за консультацией при отклонении ИМТ от нормы на 20% и более, особенно если ребёнок жалуется на усталость, одышку или трудности в физической активности.

«Ожирение – это метаболическое нарушение, требующее комплексного подхода. Чем раньше мы начнём работать с семьёй, тем выше шанс избежать осложнений в будущем», – подчеркнула врач-детский эндокринолог Мария Симакова.
Важные факторы риска развития ожирения – потемнение шеи, подмышечных впадин, одышка, нарушение сна, повышение артериального давления, появление стрий и изменения в поведении ребёнка.
«Каждый лишний килограмм в детстве – дополнительная нагрузка на развивающийся организм», – добавила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Как отметили в министерстве, обращаться за консультацией важно не только уже при наличии избыточной массы тела. Ожирение легче предупредить, чем лечить.
Лора Луганская

