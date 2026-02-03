«Большая загадка»: Автоюрист высказался о новых правилах техосмотра и борьбе с мошенничеством в такси
С 1 сентября в России ужесточаются правила прохождения техосмотра. Изменения направлены на борьбу с продавцами поддельных диагностических карт и усиление контроля за автомобилями, работающими в сфере пассажирских перевозок. Основная цель нововведений, инициированных МВД, — уничтожение рынка «виртуальных техосмотров», когда документы о проверке продаются, а машина по факту никем не осматривается. Полиция получит инструменты для быстрого блокирования таких мошеннических схем.
Автоюрист Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» уточнил, что для большинства обычных автовладельцев процедура осмотра остается необязательной в повседневной жизни. Новые правила сфокусированы на обеспечении безопасности в коммерческих перевозках.
«Больше это актуально для юридических лиц, то есть тех, кто, в том числе, занят в сфере общественных перевозок. В такси необходим максимальный контроль из-за распространённой практики аренды автомобилей. Человек, который не владеет автомобилем, естественно, пытается максимально выжать из него всё, что можно. Как эта машина ездит, как ремонтируется и обслуживается — большая загадка. Такси должны быть под пристальным вниманием», — сказал он.
По словам эксперта, теперь при прохождении техосмотра для автомобиля такси будет проводиться дополнительная проверка по реестру. Ещё одним изменением станет отмена обязанности операторов техосмотра фиксировать пробег автомобиля, так как в МВД эти данные не считают значимыми для диагностики. Однако эксперт с этой позицией не полностью согласен.
«Странно, что проверка пробега не относится к безопасности. Раньше это был единственный официальный момент, когда можно было узнать историю автомобиля. Дополнительные процедуры и контроль всегда означают издержки для бизнеса», — высказал своё мнение Рождественский.
Однако он твёрдо убеждён, что в этом случае интересы безопасности должны быть в приоритете.
«Огромное количество граждан пользуется услугами такси и общественного транспорта, поэтому за ними должен быть тщательный надзор», — резюмировал автоюрист.