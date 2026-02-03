«Большая загадка»: Автоюрист высказался о новых правилах техосмотра и борьбе с мошенничеством в такси

03 февраля 2026, 11:34

Автоюрист Рождественский: такси должны быть под пристальным вниманием

Фото: iStock/AndreyPopov

С 1 сентября в России ужесточаются правила прохождения техосмотра. Изменения направлены на борьбу с продавцами поддельных диагностических карт и усиление контроля за автомобилями, работающими в сфере пассажирских перевозок. Основная цель нововведений, инициированных МВД, — уничтожение рынка «виртуальных техосмотров», когда документы о проверке продаются, а машина по факту никем не осматривается. Полиция получит инструменты для быстрого блокирования таких мошеннических схем.





Автоюрист Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» уточнил, что для большинства обычных автовладельцев процедура осмотра остается необязательной в повседневной жизни. Новые правила сфокусированы на обеспечении безопасности в коммерческих перевозках.





«Больше это актуально для юридических лиц, то есть тех, кто, в том числе, занят в сфере общественных перевозок. В такси необходим максимальный контроль из-за распространённой практики аренды автомобилей. Человек, который не владеет автомобилем, естественно, пытается максимально выжать из него всё, что можно. Как эта машина ездит, как ремонтируется и обслуживается — большая загадка. Такси должны быть под пристальным вниманием», — сказал он.

«Странно, что проверка пробега не относится к безопасности. Раньше это был единственный официальный момент, когда можно было узнать историю автомобиля. Дополнительные процедуры и контроль всегда означают издержки для бизнеса», — высказал своё мнение Рождественский.

«Огромное количество граждан пользуется услугами такси и общественного транспорта, поэтому за ними должен быть тщательный надзор», — резюмировал автоюрист.