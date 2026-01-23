Юрист рассказал, что делать, если в машину прилетел снег или лёд с другого авто
Юрист и судебный автоэксперт Дмитрий Славнов дал рекомендации автомобилистам, чьи машины получили повреждения из-за снега или наледи, слетевших с другого транспортного средства. Он подчеркнул, что компенсация ущерба возможна в полном объёме при наличии доказательств и правильно оформленных материалов дела.
По словам эксперта, в первую очередь необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать факт повреждений. После этого следует провести независимую экспертизу и обращаться в суд — мировой или районный, в зависимости от суммы иска.
«Вызываете инспекторов, фиксируете повреждения. Делаете экспертизу. Далее в суд. Мировой или районный зависит от стоимости иска», — пояснил Славнов в беседе с «Татар-информом».
Автоюрист отметил, что существенным преимуществом для пострадавшего станет наличие видеорегистратора. Видеозапись позволяет доказать, что именно с другого автомобиля слетел снег или лёд, а владелец не очистил транспортное средство должным образом.
«Если есть видеорегистратор, то можно доказать, что виноват нерадивый автовладелец, который не чистил машину. По статье 1064 Гражданского кодекса РФ причинивший вред обязан полностью возместить ущерб на основании независимой экспертизы», — добавил эксперт.