Юрист рассказал, что делать, если в машину прилетел снег или лёд с другого авто

23 января 2026, 18:56

Фото: iStock/photosaint

Юрист и судебный автоэксперт Дмитрий Славнов дал рекомендации автомобилистам, чьи машины получили повреждения из-за снега или наледи, слетевших с другого транспортного средства. Он подчеркнул, что компенсация ущерба возможна в полном объёме при наличии доказательств и правильно оформленных материалов дела.





По словам эксперта, в первую очередь необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать факт повреждений. После этого следует провести независимую экспертизу и обращаться в суд — мировой или районный, в зависимости от суммы иска.





«Вызываете инспекторов, фиксируете повреждения. Делаете экспертизу. Далее в суд. Мировой или районный зависит от стоимости иска», — пояснил Славнов в беседе с «Татар-информом».