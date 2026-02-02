Сотрудники МЧС следят за безопасностью в Подмосковье при уборке снега
Спасатели МЧС обеспечивают безопасность при ликвидации последствий аномального снегопада, который продолжался в Московской области несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.
Задача сотрудников МЧС России – предотвращать чрезвычайные ситуации и оперативно ликвидировать их последствия. Спасатели Подмосковья помогают коммунальным службам расчищать остановки общественного транспорта. Для помощи на дорогах привлекаются пожарно-спасательные подразделения. Пожарная техника повышенной проходимости помогает вытащить застрявшие машины, автомобили скорой помощи, грузовики и фуры, предотвратить образование заторов.
Кроме того, подмосковные спасатели установили пункты обогрева для коммунальщиков. Они расположены в Подольске, Клину и Ленинском городском округе. В этих пунктах можно отдохнуть, согреться и выпить горячего чая.
Читайте также: