Автоюрист Славнов объяснил порядок действий, когда на машину упал снег с крыши
Юрист Дмитрий Славнов объяснил в разговоре с «Татар-информом», что делать, если на автомобиль упал снег с крыши и нанес повреждения.
Сначала, по словам эксперта, нужно вызвать участкового уполномоченного полиции. Участковый прибывает на место происшествия, документирует повреждения и устанавливает, что именно упало – снег или сосулька. Он также выясняет, откуда был произведен сход: с балкона или с крыши.
По рекомендации Славнова, необходимо самостоятельно сделать фотографии, так как снег может растаять. После этого участковый составляет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Автоюрист подчеркнул, что в подобных случаях важно оперативно собрать контакты очевидцев, поскольку свидетели могут со временем исчезнуть.
Далее владелец поврежденного автомобиля организует экспертизу, которая определит величину затрат на восстановительные работы. На основе этих данных пострадавшая сторона подает иск о возмещении ущерба. Если снег упал с крыши, обращение направляется в управляющую компанию. Если же предмет упал с балкона, ответственность возлагается на собственника жилья.
