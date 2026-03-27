«Больше проблем»: Психолог раскритиковал идею создания единого окна для сигналов о проблемах в семьях

27 марта 2026, 18:27

Психолог Ланг: единое окно для сигналов о проблемах в семьях создаст проблемы

Предложение уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой о создании в регионах единого окна для приёма сигналов о возможном неблагополучии в семьях с детьми вызвало неоднозначную реакцию у профессионального сообщества.





Семейный психолог, основатель психологического центра Сергей Ланг в в беседе с «Радио 1» заявил, что такая мера может привести не к помощи детям, а к волне ложных доносов и злоупотреблений. По мнению эксперта, вместо сбора жалоб необходимо усилить профилактическую работу в школах.





«Я за то, чтобы каждый член семьи отвечал за свою собственную семью и за самих себя. У нас люди часто следят за тем, как живут другие, часто преувеличивают, и каждый судит в меру своего собственного образования, интеллекта. Поэтому часто можно увидеть проблему там, где её нет», — поделился мнением эксперт.

«Часто бывают обиды — даже соседские. В классах, в школах тоже в коллективах вообще бывают люди, которые друг на друга обижены. Поэтому кто-то таким образом станет мстить. Это создат больше проблем, шума и лишней работы, в которой можно будет потеряться», — отметил Ланг.