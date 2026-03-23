«Гаджеты и телевизор»: Нейропсихолог назвала причины задержки развития речи у детей

23 марта 2026, 20:49

Нейропсихолог Наумова: просмотр мультфильмов тормозит развитие речи у детей

Фото: iStock/Alina Demidenko

Длительный просмотр мультфильмов и регулярное пребывание в помещении, где фоново работает телевизор, отрицательно сказываются на речевом развитии ребенка. Об этом рассказала детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.





Ранее психолог Екатерина Масленникова предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что чрезмерное увлечение гаджетами тормозит развитие речи у детей.





«Когда ребенок проводит слишком много времени за экраном, он может упустить возможности для живого общения. Это может привести к тому, что он будет менее уверенно себя чувствовать в социальных ситуациях, а также испытывать трудности с выражением своих мыслей и эмоций», — предупредила психолог.

«Кроме того, во время просмотра телевизора ребенок, как правило, практически не двигается. То есть падает его нейродинамика, при этом эффективнее всего развитие речевых навыков происходит, когда малыш общается, думает и одновременно двигается всем телом. В этом случае усиливается прилив крови к головному мозгу и конкретно к тем его отделам, которые отвечают за речь», — пояснила эксперт Москве 24.