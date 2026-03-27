«Борется со стрессом»: Психолог раскрыла неочевидную пользу хобби

27 марта 2026, 16:09

Психолог Абравитова: Хобби является эффективным средством против стресса

Наличие хобби у человека является великолепным способом борьбы со стрессом и депрессией. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





Она подчеркнула, что хобби переключает внимание человека от стрессовой ситуации. Любимая деятельность становится «тихой прекрасной заводью», куда всегда можно окунуться. Так, хобби всегда воспринимается как удовольствие.





«Потому что человек выбирает хобби по своим самым острым и ярким интересам. И здесь он не только переключается, но и имеет время восстановиться. Это действие вытесняет стрессовые гормоны и эффективно с ними борется», — пояснила Абравитова в разговоре с RT.