«Большой убыток»: Кинокритик предрек судьбу вышедшего в кино «Колобка»

11 августа 2026, 16:23

Кинокритик Шнейдеров: фильм «Колобок» в прокате провалится и принесет убытки

Фото: скриншот из тизера «Колобок»

«Последний богатырь. Колобок» стартовал в прокате 6 августа и, несмотря на скандалы и волну хейта, возглавил российский кинопрокат. За первый уикенд фильм собрал более 243 миллионов рублей. Что кинокартину ждет дальше?





Кинокритик, киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» предрек судьбу «Колобка».





«Качество картинок фильма я не хотел бы оценивать, всё покажет сарафанное радио. По крайней мере, для меня понятно, что фильм в прокате провалится. Потому что при бюджете в миллиард рублей он должен собрать в прокате 2 миллиарда 200 миллионов рублей. На мой взгляд, это невозможно», — отметил он.

«Но 95% российского кино в прокате проваливаются, поэтому ничего особо из ряда вон выдающегося нет», — резюмировал Шнейдеров.