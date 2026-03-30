«Срубит бабло»: Кинокритик высказался о новом «Гарри Поттере» и ностальгическом кинобизнесе

Кинокритик Шпагин: новый «Гарри Поттер» срубит бабло и вызовет фурор
В Сети появились первые трейлеры и анонсы новых проектов по вселенной «Гарри Поттера». Премьера одного из них запланирована на декабрь 2026 года. Все это вызывало волну негодования в обществе, половина которого считает, что подобные ремейки «портят воспоминания».
Однако кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что зрители всё равно пойдут в кинотеатры, даже если сериал окажется слабым, ведь ностальгия напрямую влияет на кассовые сборы.
«Современный кинобизнес давно живет по законам франшиз, где знакомое название зачастую важнее художественной ценности. Даже спорные проекты окупаются благодаря интересу аудитории. Практика показала, что подобные ремейки так или иначе работают на кассу и срубают бабло», — поделился эксперт.
Он признался, что сам несколько раз ошибался в прогнозах, недооценивая силу ностальгии. В качестве примера он привел проект «Папины дочки» и франшизу «Ёлки», которые, несмотря на скепсис, показали коммерческую эффективность.
Рассуждая о будущем «Гарри Поттера», кинокритик отметил, что этот проект имеет огромное преимущество перед классическими одиночными фильмами вроде «Иронии судьбы» или «Джентльменов удачи». По его словам, зритель идет не на конкретный сюжет, а на знакомый мир, который можно развивать бесконечно.
«Это же не отдельная конкретная история — это мир, в котором что-то происходит. Точно так же, как "Игру престолов", можно продолжать до бесконечности, пока это всё окончательно не надоест. Успех будет до последнего», — пояснил Шпагин.
Подводя итог, Шпагин подчеркнул, что даже если новый фильм о юном волшебнике вызовет неоднозначную реакцию у публики, провала в прокате ждать не стоит. Главное — избегать откровенно слабого уровня, который убивает интерес еще до старта.
«Подобные вещи всегда работают на коммерцию, а не на успех. Люди все равно пойдут из интереса. Может, потом будут плеваться, но фурор обеспечен», — резюмировал собеседник.