«Большой вопрос»: в Альянсе помощи животным оценили идею конфискации питомцев у жестоких хозяев

03 февраля 2026, 17:16

Зоозащитница Рубцова: идея конфискации питомцев у жестоких хозяев будет работать

Фото: iStock/Andyborodaty

Правительство России одобрило законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. Для этого необходимо внести поправки в действующее законодательство, поскольку сейчас питомцы являются собственностью граждан. В чём суть инициативы, что следует доработать для её реализации и каковы тонкости вопроса?





На эти и другие вопросы в эфире «Радио 1» ответила директор Альянса защитников животных Московской области, член Общественной палаты Рузского муниципального округа Московской области Юлия Рубцова.



«Для того, чтобы спасти животное от рук не очень хорошего владельца, конечно, это законодательство плюс. Но надо не забывать, что есть ещё другая сторона медали — это люди, которые захотят просто так забрать животное у владельца. Оно может, например, просто болеет. Но, придя к такому хозяину, недоброжелатели могут заявить, что хозяин плохо к нему относится. На самом деле это не так. Я думаю, здесь нужно всё это прописывать досконально, что у такого владельца должны быть какие-то результаты ветеринарных заключений, чтобы он мог доказать, что это животное именно больное. То есть, здесь много нюансов, поэтому не получится просто внести поправку и пустить это всё в народ», – подчеркнула специалист.

Фото: iStock/Dzurag

«Есть практика, в том числе у зоозащиты, что в принципе, если вы в момент такого обращения зафиксировали всё, вызвали полицию и она среагировала положительно, то вызывается представитель прокуратуры, который уже может выписать бумагу об изъятии животного в пользу юридической организации, например, приюта, на время проведения суда. Мы это всё делали, то есть всё это работает», – рассказала собеседница «Радио 1».

«А это уже большой вопрос. Бывает так, что хозяин ничего не выплачивает и забывает о питомце. Все эти моменты нужно проработать», – указала Рубцова.

Фото: iStock/fortise

«Есть случаи, но статистики как таковой не ведётся, естественно, потому что, мы не статисты. Но помню был случай: в 2023 году мы за раз изъяли восемь риджбеков в Можайске. Животных забрали в один день с привлечением полиции. Они были истощены, одно животное не выжило. Хозяйка понесла уголовное наказание и отбывает срок», – вспомнила Рубцова.

«Ничего страшного нет, здесь всё это реально», – добавила Рубцова.