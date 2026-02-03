«Большой вопрос»: в Альянсе помощи животным оценили идею конфискации питомцев у жестоких хозяев
Зоозащитница Рубцова: идея конфискации питомцев у жестоких хозяев будет работать
Правительство России одобрило законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. Для этого необходимо внести поправки в действующее законодательство, поскольку сейчас питомцы являются собственностью граждан. В чём суть инициативы, что следует доработать для её реализации и каковы тонкости вопроса?
На эти и другие вопросы в эфире «Радио 1» ответила директор Альянса защитников животных Московской области, член Общественной палаты Рузского муниципального округа Московской области Юлия Рубцова.
«Для того, чтобы спасти животное от рук не очень хорошего владельца, конечно, это законодательство плюс. Но надо не забывать, что есть ещё другая сторона медали — это люди, которые захотят просто так забрать животное у владельца. Оно может, например, просто болеет. Но, придя к такому хозяину, недоброжелатели могут заявить, что хозяин плохо к нему относится. На самом деле это не так. Я думаю, здесь нужно всё это прописывать досконально, что у такого владельца должны быть какие-то результаты ветеринарных заключений, чтобы он мог доказать, что это животное именно больное. То есть, здесь много нюансов, поэтому не получится просто внести поправку и пустить это всё в народ», – подчеркнула специалист.
Рубцова указала на важность своевременной реакции свидетелей на жестокое обращение с животным. Это позволит не только обеспечить его безопасность, но и устранить трудности с дальнейшими разбирательствами, поскольку по закону изъять питомца, являющегося имуществом хозяина, можно только после проверки полиции и прокуратуры.
«Есть практика, в том числе у зоозащиты, что в принципе, если вы в момент такого обращения зафиксировали всё, вызвали полицию и она среагировала положительно, то вызывается представитель прокуратуры, который уже может выписать бумагу об изъятии животного в пользу юридической организации, например, приюта, на время проведения суда. Мы это всё делали, то есть всё это работает», – рассказала собеседница «Радио 1».
Также она обратила внимание на ещё один важный момент, требующий тщательной доработки. Важно на законодательном уровне определить, куда будут отправляться животные после изъятия у жестокого хозяина. В настоящее время многие приюты переполнены, поэтому поступление новых животных может финансово по ним ударить. В связи с этим, необходимо организовать пункты временного размещения, где питомец будет находиться в течение всего судебного разбирательства. Однако это требует дополнительных вложений, и, конечно, есть риски, что погашение стоимости содержания будет ложиться на владельца животного.
«А это уже большой вопрос. Бывает так, что хозяин ничего не выплачивает и забывает о питомце. Все эти моменты нужно проработать», – указала Рубцова.
Отвечая на вопрос о том, каково число зафиксированных случаев жестокого обращения с животными и последующего изъятия питомцев, эксперт подчеркнула, что зоозащитники не ведут как таковую статистику, но привела примеры.
«Есть случаи, но статистики как таковой не ведётся, естественно, потому что, мы не статисты. Но помню был случай: в 2023 году мы за раз изъяли восемь риджбеков в Можайске. Животных забрали в один день с привлечением полиции. Они были истощены, одно животное не выжило. Хозяйка понесла уголовное наказание и отбывает срок», – вспомнила Рубцова.
В заключение специалист назвала предложенную инициативу рабочей, отметив, что при правильном оформлении документов животное поместят под ответственное содержание.
«Ничего страшного нет, здесь всё это реально», – добавила Рубцова.