«Не запретить, а помочь»: Зоозащитник рассказал, как приспособить зоокафе к существованию в современном мире

02 февраля 2026, 11:54

Зоозащитник Ильинский: зоокафе нужно помогать, а не запрещать их

Фото: iStock/Ksenia Raykova

В России набирают популярность антикафе, где можно пообщаться с кошками, грызунами и даже экзотическими животными. Однако их правовой статус остаётся неопределённым. Запрет 2020 года на контактные зоопарки не решил проблему, а лишь создал новый формат.





Специалист Центра правовой защиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» объяснил, что первоначальный запрет на контактные зоопарки был ошибкой, и нужно, чтобы ключевым критерием в вопросе с животными была их социализация.





«Нужно было просто законодательно ввести норму. Для животных, родившихся в неволе и привыкших к людям, такой контакт — часть естественного поведения и даже польза. Они к ласкам абсолютно адекватны», — сказал он.

«Мы не рекомендуем проверки. При первой же жалобе владелец этого антикафе может просто избавиться от животных, и никто об этом больше не узнает. Это ведет к трагедии», — объяснил Ильинский.

«У нас, действительно, нет законодательного пути решения этих вопросов. Поэтому пока не создана новая правовая ниша для таких заведений, главная задача — не усугублять ситуацию, а действовать точечно, исходя из интересов самих животных», — резюмировал он.