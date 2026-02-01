Ребёнок из Красноярского края забрался на дерево, чтобы спастись от стаи собак
В посёлке Солонцы Красноярского края стая бродячих собак напала на ребёнка. Агрессивные животные окружили мальчика и попытались повалить его на землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».
Школьник попытался убежать, но собаки снова его нагнали. Чтобы избежать нападения, он забрался на дерево. Ребёнок провёл там некоторое время, пока псы не ушли. Местные жители рассказали, что проблема с собаками в посёлке существует давно.
Ещё в октябре районная администрация ввела режим повышенной готовности из-за участившихся нападений животных на людей. Однако эти меры ситуацию, по всей видимости, не исправили.
Некоторые жители уточнили, что дворняги могут иметь владельца. На территории посёлка расположены будки, а одну из стай подкармливает местная жительница. Она утверждает, что животные охраняют её участок.
Ранее под Иркутском стая бродячих собак едва не разорвала ребёнка у детского сада.
