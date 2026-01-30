«Нарушение коммуникации»: Кинолог объяснил, почему собака внезапно перестает слушаться

30 января 2026, 11:06

Кинолог Голубев: собака перестает слушать хозяина из-за болезней

Фото: iStock/PavelRodimov

Вчера собака выполняла команду идеально, а сегодня на призыв «ко мне» лишь помахивает хвостом. Ещё недавно питомец ел только из миски, а теперь выпрашивает еду у всех подряд, и его не остановить. Ситуация, знакомая многим собаководам. Почему так происходит?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака однозначно не делает это «назло».





«Вообще животные не умеют мстить, они не выстраивают коварные схемы непослушания, как взрослые и дети. В большинстве случаев непослушание – ошибка коммуникации. Реже – имеет физическую причину», — объяснил он.

Причины непослушания собаки:

Медицинские

Возраст

Пробелы в коммуникации

Недостаточно мотивации



Проблемы в отношениях

Несвоевременно ругаете

«Заметив непослушание со стороны собаки, сделайте мысленно шаг назад и оцените, что привело к нарушению коммуникации, проведите «ревизию» своих действий. Очень часто помогает взгляд со стороны – если вы сомневаетесь в причинах, обязательно обратитесь к профессиональному кинологу», – посоветовал Голубев.