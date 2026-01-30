«Нарушение коммуникации»: Кинолог объяснил, почему собака внезапно перестает слушаться
Вчера собака выполняла команду идеально, а сегодня на призыв «ко мне» лишь помахивает хвостом. Ещё недавно питомец ел только из миски, а теперь выпрашивает еду у всех подряд, и его не остановить. Ситуация, знакомая многим собаководам. Почему так происходит?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака однозначно не делает это «назло».
«Вообще животные не умеют мстить, они не выстраивают коварные схемы непослушания, как взрослые и дети. В большинстве случаев непослушание – ошибка коммуникации. Реже – имеет физическую причину», — объяснил он.
Причины непослушания собаки:
Медицинские
Важно устранить возможные заболевания и сопутствующее плохое самочувствие, боль, которые мешают собаке выполнять команды. Возрастные изменения, нарушения слуха и зрения тоже препятствуют привычному послушанию в понимании хозяина. Присмотритесь внимательнее к сопутствующим симптомам. Если дело в болезни, здесь никакая дрессировка и уговоры не помогут, необходимо обращаться к ветеринарному врачу.
Возраст
Не только возрастные собаки могут испытывать проблемы с выполнением команд. Один из самых сложных моментов в жизни питомца и хозяина – подростковый период. Всему виной – гормональные изменения и перестройка организма. Этот период длится определенное время, и, повзрослев, собаки обычно становятся намного спокойнее.
Пробелы в коммуникации
Это наиболее частая причина, по которой даже взрослая собака плохо реагирует на команды. И виноват чаще всего не она, а хозяин. Если вы непоследовательны в дрессировке, сами не понимаете, что действительно нужно запрещать питомцу, а что нет, то ничего хорошего из этого не выйдет. Например, запрещая давать собаке еду со стола, не удивляйтесь, если ее поведение серьезно изменится, когда однажды у нее все-таки получится выпросить у вас еду. А если вчера питомцу можно было спать в вашей кровати, а сегодня – категорически нет, это только запутает его.
Недостаточно мотивации
Так часто происходит, если вы вдруг перестали хвалить и выдавать лакомства собаке за послушание, полагая, что она все уже знает и так. В некоторых случаях положительное подкрепление необходимо питомцу постоянно. Бывает и такое, что одно и то же лакомство просто надоело собаке, либо оно недостаточно ценно. Вы предлагаете лишь кусочек корма, а в кустах лежит кем-то брошенная куриная кость, которая всё ещё вкусно пахнет. Тогда стоит пересмотреть ценность вознаграждения и попробовать предложить ей новый вариант лакомства.
Проблемы в отношениях
Если дрессировка основана только на криках и наказаниях, доверие между человеком и собакой снижается. Мотивации слушаться не остаётся никакой, либо послушание держится исключительно на страхе, а это уже приравнивается к жестокому обращению с животными. Действительно послушная и добрая собака никогда не находится в стрессе и тревоге.
Несвоевременно ругаете
Указывать на ошибку собаки нужно сразу же после совершённого действия. Если питомец разорвал тапочек, а вы начали ругать его спустя несколько минут, тем более, через час, то он просто не поймет, в чем провинился. И лишь попытается примириться, так и не поняв причины вашей злости. Несвоевременность, как и игнорирование плохого поведения в моменте, не несет никакой пользы для дрессировки.
«Заметив непослушание со стороны собаки, сделайте мысленно шаг назад и оцените, что привело к нарушению коммуникации, проведите «ревизию» своих действий. Очень часто помогает взгляд со стороны – если вы сомневаетесь в причинах, обязательно обратитесь к профессиональному кинологу», – посоветовал Голубев.