«Бомба для поджелудочной»: Диетолог рассказал, в каком маринаде шашлык становится опасным

16 июня 2026, 15:23

Диетолог Пристанский: соус для мяса из майонеза бьет по печени из-за канцерогенов

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Шашлычные традиции россиян часто грешат одним ингредиентом, который превращает полезное мясо в канцерогенную смесь. Многие из нас помнят бабушкин рецепт: лук, майонез, чеснок, и мясо отправляется в миску «отдыхать». Однако, по словам специалистов, такой способ — самый страшный вариант для здоровья.





Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что самый страшный вариант, который можно себе только представить, когда мясо маринуют в майонезе. Он не выдерживает высоких температур и превращается в канцероген.





«Это серьёзный удар для поджелудочной. Дело в химии процесса. Майонез — это эмульсия из масла, яйца и горчицы. На открытом огне она окисляется, образуя вредные соединения. Результат — изжога, нагрузка на печень и повышенный холестерин в долгосрочной перспективе», — предупредил он.

«Если продукт свежий, кислота ему не нужна», — отметил Пристанский.

Пропорция: 1 кг лука на 3 кг мяса.

Часть лука измельчить в блендере в кашицу, часть — помять руками.

Залить этой массой мясо, добавить соль и крупный перец.

Секретный ингредиент: 200 мл газированной минералки.

«Мы заставляем мясо впитать в себя жидкость. Через 6–8 часов оно будет запечатанным, сочным. Лук справится с размягчением мяса намного лучше любого уксуса», — объяснил диетолог.