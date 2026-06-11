«Не бойтесь Е-шек»: Диетолог объяснил, на что необходимо смотреть при выборе мороженого

11 июня 2026, 15:15

Диетолог Пристанский: при выборе мороженого нужно смотреть на сливки и молоко

Фото: Istock/Insan Kamil

Покупая мороженое в магазине, многие пугаются длинных списков ингредиентов и добавок с индексом «Е». Однако, по словам специалистов, не в этом главная опасность.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» развеял главные мифы о вредности таких компонентов, рассказал, как выбрать самое вкусное мороженое и поделился простым рецептом домашнего десерта без лишнего сахара.





«Цифровая номенклатура — это условное обозначение для технолога, который произвёл мороженое в соответствии с техрегламентом ЕАЭС. Это просто сокращение необходимого нутриента. У соли тоже есть своя номенклатура в виде Е. Это не так страшно», — сказал он.

«Если это восстановленное молоко, мы должны быть готовы, что оно будет просто не настолько насыщенным, плотным и сладким, как нам хочется», — отметил Пристанский.

«Вместо сахара добавляем сахарозаменитель. Берём замороженную вишню, мяту, апельсиновый сок, немного сахарозаменителя. Всё перемалываем в блендере, отправляем в форму и в морозилку на 2–3 часа. Это вкусно, натурально и также охлаждает», — посоветовал диетолог.