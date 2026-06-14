Диетолог раскрыла опасность ранних арбузов и дынь

14 июня 2026, 18:21

Диетолог Кованова: ранние арбузы и дыни содержат в три раза больше нитратов

Фото: iStock/pilipphoto

Диетолог София Кованова рассказала, кому нельзя есть дыни и чем опасны ранние плоды. Об этом пишет aif.ru.