Диетолог раскрыла опасность ранних арбузов и дынь
Диетолог София Кованова рассказала, кому нельзя есть дыни и чем опасны ранние плоды. Об этом пишет aif.ru.
По словам эксперта, ранние арбузы и дыни содержат нитратов в три раза больше, чем сезонные, и менее полезны. Традиционно сезон дынь в России приходится на август и сентябрь, когда плоды максимально зрелые. В южных регионах сезон может начаться в конце июля, поделилась Кованова.
Диетолог подчеркнула, что дыни богаты кремнием, калием и железом, однако это не означает, что их можно постоянно употреблять в несезон, особенно беременным женщинам и детям. Ранние дыни содержат больше воды и нитратов, чем полезных веществ, добавила специалист.
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