Диетолог назвала безопасную дневную порцию фруктов и ягод

10 июня 2026, 19:15

Врач Русакова: здоровый человек может съедать 400 г фруктов и 300 г ягод в день

Фото: iStock/Roxiller

В день взрослому человеку без существенных проблем со здоровьем можно съедать не более 400 граммов фруктов и до 300 граммов ягод. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По ее словам, бананы, виноград и манго содержат много сахара, поэтому ими не стоит злоупотреблять, особенно при склонности к полноте и нарушении углеводного обмена. Тем временем клубника и малина могут вызвать аллергическую реакцию, а сливы и абрикосы — привести к расстройству пищеварения.





«Летом предпочтительны местные ягоды и фрукты, они обычно богаче нутриентами, не так долго хранились и транспортировались. Лучше распределять суточную норму ягод на три-пять небольших порций и в течение дня употреблять на перекус», — объяснила Русакова в разговоре с RT.