Диетолог назвала безопасную дневную порцию фруктов и ягод
Врач Русакова: здоровый человек может съедать 400 г фруктов и 300 г ягод в день
В день взрослому человеку без существенных проблем со здоровьем можно съедать не более 400 граммов фруктов и до 300 граммов ягод. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По ее словам, бананы, виноград и манго содержат много сахара, поэтому ими не стоит злоупотреблять, особенно при склонности к полноте и нарушении углеводного обмена. Тем временем клубника и малина могут вызвать аллергическую реакцию, а сливы и абрикосы — привести к расстройству пищеварения.
«Летом предпочтительны местные ягоды и фрукты, они обычно богаче нутриентами, не так долго хранились и транспортировались. Лучше распределять суточную норму ягод на три-пять небольших порций и в течение дня употреблять на перекус», — объяснила Русакова в разговоре с RT.
Так, порции фруктов и ягод должны зависеть от особенностей пищеварительной системы человека. Не стоит ими злоупотреблять, однако их количества должно быть достаточно для получения необходимых витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, заключила эксперт.