«Бомба замедленного действия»: Спасатель предупредил об опасности электронагревателей

27 января 2026, 19:01

Спасатель Щетинин: нагреватели с открытой спиралью чрезвычайно опасны

Фото: iStock/nikkimeel

С началом отопительного сезона спасатели фиксируют рост числа возгораний из-за нарушений правил эксплуатации электрообогревателей. Часто причиной трагедии становятся не современные устройства, а старые, хранившиеся на балконах и в гаражах.





Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» заявил, что часть пожаров, которые мы наблюдаем, происходят по вине электронагревательных приборов: самодельных, поврежденных или вышедших из строя.



Особую опасность эксперт связывает с так называемыми «ретро-обогревателями» — приборами с открытой раскалённой спиралью, которые многие помнят с советских времён.





«Нагреватели с открытой спиралью чрезвычайно опасны. Это приборы, которые где-то в чуланах валялись, а потом вдруг люди решили ими погреться. Это все бомба замедленного действия», — сказал спасатель.

«Главное правило для любых, даже самых современных обогревателей — не оставлять без присмотра. Ночью тоже нельзя. Безопасность зимой требует сознательности», — подчеркнул эксперт.