Спасатели достали двух человек из повреждённой машины после ДТП под Ногинском
Подмосковные спасатели освободили двух человек из искорёженной легковой машины после ДТП в Богородском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
У деревни Кудиново столкнулись автомобили Škoda Kodiaq и ВАЗ-21099. В последнем оказались заблокированы двое молодых людей – водитель и пассажир.
На место аварии оперативно прибыли работники пожарно-спасательной части-241, сотрудники ГАИ и медики. Специалисты оградили дорожными конусами участок дороги и отключили аккумуляторы машин. Используя специальный инструмент, спасатели деблокировали мужчин из легковушки и на носилках перенесли в автомобиль скорой помощи.
Пострадавших с травмами доставили в Ногинскую больницу. Водитель чешской иномарки не пострадал и самостоятельно покинул машину.
