Спасатели достали двух человек из повреждённой машины после ДТП под Ногинском

26 января 2026, 22:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели освободили двух человек из искорёженной легковой машины после ДТП в Богородском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.