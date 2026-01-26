Находившийся в отпуске подмосковный спасатель вывел жильцов из горевшего дома

26 января 2026, 20:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Шатуре отдыхавший в отпуске работник Мособлпожспаса спас людей из горящего дома. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Старший смены поисково-спасательного поста Максим Горин гулял с собакой. В какой-то момент спасатель заметил дым из окна двухэтажного жилого дома.

«Не раздумывая, Максим бросился на помощь, стал стучать в окна и двери, чтобы разбудить жильцов. Из одной квартиры выбежал растерянный молодой человек. Спасатель бросился внутрь и вывел женщину. Затем он набрал номер 112 и сообщил о пожаре», – рассказали в ведомстве.