Находившийся в отпуске подмосковный спасатель вывел жильцов из горевшего дома
В Шатуре отдыхавший в отпуске работник Мособлпожспаса спас людей из горящего дома. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Старший смены поисково-спасательного поста Максим Горин гулял с собакой. В какой-то момент спасатель заметил дым из окна двухэтажного жилого дома.
«Не раздумывая, Максим бросился на помощь, стал стучать в окна и двери, чтобы разбудить жильцов. Из одной квартиры выбежал растерянный молодой человек. Спасатель бросился внутрь и вывел женщину. Затем он набрал номер 112 и сообщил о пожаре», – рассказали в ведомстве.На место прибыли его коллеги из 286-й пожарно-спасательной части и федеральной противопожарной службы. Из квартиры на втором этаже огнеборцы эвакуировали двух пожилых женщин. С помощью тепловизора они нашли скрытый очаг возгорания в ванной на первом этаже, вскрыли перегородку и потушили пожар.
Благодаря самоотверженности Горина все жильцы дома остались живы. Медицинская помощь никому не понадобилась.