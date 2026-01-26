Россиянам объяснили, считается ли снегопад уважительной причиной для опоздания на работу

26 января 2026, 18:33

Депутат Якубовский: опаздывать на работу из-за снегопада нельзя

Фото: iStock/Drepicter

Сильный снегопад не считается уважительной причиной для опоздания или неявки на работу, поскольку работник обязан соблюдать установленный режим рабочего времени. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.





Однако, по его словам, неблагоприятные погодные условия все же могут признать уважительной причиной опоздания, если они действительно препятствовали своевременному прибытию на рабочее место.





«Речь идёт о случаях, когда есть официальные предупреждения о непогоде, перебои в работе транспорта, перекрытия дорог или иные подтверждённые обстоятельства», — объяснил Якубовский в беседе с RT.

«Работодатель не имеет права увеличивать испытательный срок. Но надо учитывать, что данный период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника, например из-за болезни», — рассказала эксперт Москве 24.