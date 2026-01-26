Россиянам объяснили, считается ли снегопад уважительной причиной для опоздания на работу
Депутат Якубовский: опаздывать на работу из-за снегопада нельзя
Сильный снегопад не считается уважительной причиной для опоздания или неявки на работу, поскольку работник обязан соблюдать установленный режим рабочего времени. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.
Однако, по его словам, неблагоприятные погодные условия все же могут признать уважительной причиной опоздания, если они действительно препятствовали своевременному прибытию на рабочее место.
«Речь идёт о случаях, когда есть официальные предупреждения о непогоде, перебои в работе транспорта, перекрытия дорог или иные подтверждённые обстоятельства», — объяснил Якубовский в беседе с RT.
В этом случае сотруднику необходимо своевременно предупредить работодателя о возможном опоздании или неявке на работу, добавил парламентарий.
В свою очередь эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева предупредила, что работодатель имеет право продлить испытательный срок в случае ухода сотрудника на больничный.
«Работодатель не имеет права увеличивать испытательный срок. Но надо учитывать, что данный период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника, например из-за болезни», — рассказала эксперт Москве 24.
Она уточнила, что испытательный срок нельзя устанавливать беременным и женщинам, у которых есть дети до полутора лет, а также лицам до 18 лет и тем, кто устраивается на работу по специальности впервые в течение года после получения образования.