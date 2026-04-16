«Борьба будет жесткой»: Олимпийская чемпионка Брусникина — о возвращении российских флага и гимна в водные виды спорта

16 апреля 2026, 17:58

Чемпионка Брусникина: допущение РФ под флагом — торжество справделивости

Международная федерация водных видов спорта приняла решение: российские и белорусские спортсмены вновь допущены до взрослых турниров под национальными флагами. Что изменится для сборной, как справляться с новыми правилами и почему не стоит бояться допинг-тестов?





Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина в беседе с «Радио 1» назвала решение долгожданным возвращением к истинным ценностям спорта, которые были искажены политическими санкциями.





«Это торжество справедливости и возвращение к ценностям спорта. Четыре года прошли у нас сначала под полным запретом и отстранением, потом с введением нейтрального статуса, который добавлял достаточно много проблем и различных нюансов. Сейчас мы очень рады тому, что Международная федерация решила так», — сказала она.

«Мы горды тем, что теперь можем участвовать полноценно, имея свой гимн, флаг. Ходить и гордиться своей спортивной формой. Я думаю, что и тренерам, и спортсменам это прибавит больше мотивации в работе. Они и так усердно трудились все эти годы, чтобы держать высокую планку мастерства. Внутри нашей Федерации и внутри России идёт огромная работа по пропаганде честного спорта. Мы открыты и чисты на 100%. Поэтому спокойно к этому относимся и думаем, что все ограничения уйдут в прошлое», — поделилась олимпийская чемпионка.

«Сейчас больше разговоров идёт и опасений в плане смены правил. Потому что правила поменялись как раз в наше отсутствие, и нам необходимо как можно чаще участвовать в международных соревнованиях. Пока российских спортсменов не было, мировой спорт не стоял на месте. Появились новые чемпионы, которые не хотят расставаться со своим статусом. Это значит, что борьба будет жесткой», — резюмировала Брусникина.

