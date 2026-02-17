Юные спортсмены из Подольска завоевали награды турнира по полноконтактному бою
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Подольска на Международном детско-юношеском турнире по полноконтактному бою Russia Open. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Награды получили воспитанники подольского клубу рукопашного боя «Патриот».
«Золотую медаль выиграл Артём Борзёнков в разделе «В кимоно», а серебро в том же разделе взял Тихон Толпыгин. Обе бронзовые медали подольчанам присудили в разделе «Без кимоно», их получили Тихон Толпыгин и Дмитрий Гармашев», — говорится в сообщении.Турнир проходил в Одинцове с 13 по 15 февраля, в нём приняли участие около 500 борцов в возрасте от семи до 13 лет из 33 российских регионов и стран ближнего зарубежья.