Юные спортсмены из Раменского стали участниками телешоу «Суперниндзя. Дети»
Семь ребят из Раменского приняли участие в телешоу «Суперниндзя. Дети», сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа. Стартовал третий сезон спортивного шоу.
В числе участников – Павел и Дмитрий Семёновы, Дарья Харькова, Семён Крижус, Софья Лысикова, Анна Кузнецова и Фёдор Мухин.
«Горжусь ребятами. Это самые опытные и титулованные спортсмены нашего клуба. Софья и Семён – победители первенства России, а Аня – призёр. Она уже участвовала в проекте «Суперниндзя. Дети» два года назад и тогда не победила, но достигла высоких результатов. А несколько лет назад девочка вошла в Книгу рекордов России по наибольшей продолжительности виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины», – сказала тренер ребят Мария Смышляева.
Новый сезон телешоу «Суперниндзя. Дети» только стартовал. Спортсменам предстоит продемонстрировать там свои силы и навыки.
Смышляева назвала ежедневные тренировки, упорство и труд залогом достижения побед. Она пожелала ребятам высоких спортивных результатов.