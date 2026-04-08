Марафон «Сила России» открыли легендарные спортсмены из Подмосковья
Пятый спортивный марафон «Сила России» открыла «Единая Россия». Первые мероприятия в рамках проекта провели спортсмены из Московской области: олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков и многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Александр Легков провёл зарядку в Московском авиационном институте, а Александр Зарубин — в Московском автомобильно-дорожном университете.
«Оба спортсмена являются участниками предварительного голосования партии «Единая Россия», — отмечается в сообщении.Марафон, главная задача которого состоит в популяризации спорта в стране, продлится до августа. Нововведением пятого сезона станут командные и семейные треки, а также площадки для занятий людей с инвалидностью.
«Мы хотим сделать спорт нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми и для участников специальной военной операции», — сказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.Подробная информация о марафоне и о том, как принять в нём участие, опубликована на сайте проекта.