Марафон «Сила России» открыли легендарные спортсмены из Подмосковья

08 апреля 2026, 13:54

оригинал Александр Лекгов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Пятый спортивный марафон «Сила России» открыла «Единая Россия». Первые мероприятия в рамках проекта провели спортсмены из Московской области: олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков и многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Александр Легков провёл зарядку в Московском авиационном институте, а Александр Зарубин — в Московском автомобильно-дорожном университете.





«Оба спортсмена являются участниками предварительного голосования партии «Единая Россия», — отмечается в сообщении.

«Мы хотим сделать спорт нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми и для участников специальной военной операции», — сказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.