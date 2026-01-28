«Борьба воздушных масс»: Синоптик предупредил об экстремальной погоде в Москве и области
Синоптик Цыганков: температура в Москве и области опустится до -20°
В столичном регионе продолжается масштабный снегопад, который к концу недели может побить исторический рекорд 1956 года. После этого москвичей ждет резкое похолодание — температура упадет на 8 градусов ниже нормы.
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что снегопад в регионе продлится до утра пятницы, а затем на смену ему придут аномальные морозы.
«Снег прекратится 30 января рано утром. В пятницу во второй половине дня увидим кратковременное солнышко. Главная сенсация — объем выпавших осадков уже превысил месячную норму на 136%, завтра-послезавтра побьем рекорд», — сообщил он.
По словам синоптика, предыдущий рекорд по высоте снежного покрова принадлежал 1956 году и составлял 57 сантиметров. По расчетам Гидрометцентра, за оставшееся время снегопада может выпасть еще около 10 см снега.
«Погоду в столичном регионе определяет борьба воздушных масс: холодной и тёплой. Именно на их стыке формируются обильные осадки. После ухода снежного фронта регион ждет резкое падение температуры. В ближайшие дни ночные температуры в Москве и области опустятся до -20°, а в понедельник возможно и до -25°», — подчеркнул Цыганков.
Он порекомендовал быть предельно осторожными на дорогах и подготовить теплую одежду на следующую неделю.