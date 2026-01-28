«Борьба воздушных масс»: Синоптик предупредил об экстремальной погоде в Москве и области

28 января 2026, 14:25

Синоптик Цыганков: температура в Москве и области опустится до -20°

Фото: iStock/yulenochekk

В столичном регионе продолжается масштабный снегопад, который к концу недели может побить исторический рекорд 1956 года. После этого москвичей ждет резкое похолодание — температура упадет на 8 градусов ниже нормы.





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что снегопад в регионе продлится до утра пятницы, а затем на смену ему придут аномальные морозы.





«Снег прекратится 30 января рано утром. В пятницу во второй половине дня увидим кратковременное солнышко. Главная сенсация — объем выпавших осадков уже превысил месячную норму на 136%, завтра-послезавтра побьем рекорд», — сообщил он.