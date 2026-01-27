Сильнейший снегопад движется на Москву

27 января 2026, 15:26

Синоптик Ильин: Сильнейший снегопад ожидается в Центральной части России

Фото: iStock/vkph

В Центральной части России ожидается сильнейший снегопад. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Он уточнил, что снежный апокалипсис затронет линию «Смоленск – Москва – Владимир – Нижний Новгород». Так, снег уже выпал в Великих Луках, а в Москве и Нижнем Новгороде стихия активизируется 27 января.





«В регионах Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) снегопады начнутся только в среду или четверг. Севернее Ярославля может обойтись без снега, а южнее Тулы на этой неделе ожидается вторая волна снегопадов», — рассказал Ильин «Известиям».

«В четверг ночью можно ждать -13...-8 °С и -9...-5 °С — в дневные часы. Также будет небольшой остаточный снег. А заметное похолодание придёт в ночь на пятницу — до -20...-15 °С. Днём в пятницу ожидаем около -15...-10 °С», — уточнил специалист.