Сильнейший снегопад движется на Москву

Синоптик Ильин: Сильнейший снегопад ожидается в Центральной части России
В Центральной части России ожидается сильнейший снегопад. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что снежный апокалипсис затронет линию «Смоленск – Москва – Владимир – Нижний Новгород». Так, снег уже выпал в Великих Луках, а в Москве и Нижнем Новгороде стихия активизируется 27 января.
«В регионах Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) снегопады начнутся только в среду или четверг. Севернее Ярославля может обойтись без снега, а южнее Тулы на этой неделе ожидается вторая волна снегопадов», — рассказал Ильин «Известиям».
По прогнозу ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в некоторых районах столичного региона пройдет метель с порывами ветра до 14 м/с, из-за чего на дорогах образуются снежные заносы и накат. Ожидается, что количество выпавшего снега за два дня может достичь 20–30 см.
А после завершения снегопадов в Москву и Подмосковье вернутся 20-градусные морозы, добавил Ильин в беседе с RT.
«В четверг ночью можно ждать -13...-8 °С и -9...-5 °С — в дневные часы. Также будет небольшой остаточный снег. А заметное похолодание придёт в ночь на пятницу — до -20...-15 °С. Днём в пятницу ожидаем около -15...-10 °С», — уточнил специалист.
Он добавил, что в выходные будет еще холоднее. По его прогнозу, в ночь на субботу температура опустится до -24...-19 °С. Днем ожидается порядка -15...-10 °С, а в воскресенье столбики термометров покажут около -21...-16 °С.