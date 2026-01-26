Минтранс Московской области подготовился к затяжному снегопаду

26 января 2026, 21:34

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники перешли в режим повышенной готовности в связи с приближением сильного снегопада. Работники Мосавтодора проведут работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.





По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером в Московской области начнётся сильный снег, который продлится до четверга. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, температура воздуха снизится до -15 С°. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы, а высота снежного покрова местами составит около 50 сантиметров.

«Мы готовы к затяжному снегопаду и круглосуточно следим за погодой в разных частях Подмосковья. Мосавтодор организовал дежурство около 600 единиц спецтехники. Дорожники будут убирать снег и обрабатывать покрытие против скользкости. Они также обеспечат вывоз снега в места для складирования. Мы продолжим и работу на территории жилых комплексов, чтобы обеспечить работу общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.