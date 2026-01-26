Минтранс Московской области подготовился к затяжному снегопаду
Подмосковные дорожники перешли в режим повышенной готовности в связи с приближением сильного снегопада. Работники Мосавтодора проведут работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером в Московской области начнётся сильный снег, который продлится до четверга. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, температура воздуха снизится до -15 С°. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы, а высота снежного покрова местами составит около 50 сантиметров.
«Мы готовы к затяжному снегопаду и круглосуточно следим за погодой в разных частях Подмосковья. Мосавтодор организовал дежурство около 600 единиц спецтехники. Дорожники будут убирать снег и обрабатывать покрытие против скользкости. Они также обеспечат вывоз снега в места для складирования. Мы продолжим и работу на территории жилых комплексов, чтобы обеспечить работу общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Региональный Минтранс призвал водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если всё же придётся сесть за руль, следует быть предельно внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких манёвров.
В министерстве призвали оказывать содействие в перемещении личного транспорта, мешающего уборке, парковаться правильно, не блокируя проезд экстренным службам и дорожной технике.