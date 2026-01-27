В Коломне из-за снега могут временно ограничить движение на наплавных мостах
На Озёрском, Бобреневском, Митяевском и Голутвинском наплавных мостах в городском округе Коломна могут ввести временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Это связано с возможным образованием в створе переправ больших масс снега и льда.
Сотрудники экстренных служб следят за ледовой обстановкой. При ограничении движения обещают организовать дополнительное информирование граждан.
«Просим жителей следить за погодно-дорожными условиями и быть готовыми к возможным изменениям движения, заранее планировать маршрут объезда», – отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Московский регион накрыл мощный снежный циклон. По данным столичного метеобюро, местами в Подмосковье уже перекрыт рекорд по осадкам. Так, в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров.
По прогнозам синоптиков, циклон не уйдёт из Подмосковья до четверга, 29 января. Высота снежного покрова местами может составить 50 сантиметров.