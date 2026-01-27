Достижения.рф

В Коломне из-за снега могут временно ограничить движение на наплавных мостах

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Озёрском, Бобреневском, Митяевском и Голутвинском наплавных мостах в городском округе Коломна могут ввести временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.



Это связано с возможным образованием в створе переправ больших масс снега и льда.

Сотрудники экстренных служб следят за ледовой обстановкой. При ограничении движения обещают организовать дополнительное информирование граждан.

«Просим жителей следить за погодно-дорожными условиями и быть готовыми к возможным изменениям движения, заранее планировать маршрут объезда», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Московский регион накрыл мощный снежный циклон. По данным столичного метеобюро, местами в Подмосковье уже перекрыт рекорд по осадкам. Так, в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров.

По прогнозам синоптиков, циклон не уйдёт из Подмосковья до четверга, 29 января. Высота снежного покрова местами может составить 50 сантиметров.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0