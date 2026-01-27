В Коломне из-за снега могут временно ограничить движение на наплавных мостах

27 января 2026, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Озёрском, Бобреневском, Митяевском и Голутвинском наплавных мостах в городском округе Коломна могут ввести временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Это связано с возможным образованием в створе переправ больших масс снега и льда.



Сотрудники экстренных служб следят за ледовой обстановкой. При ограничении движения обещают организовать дополнительное информирование граждан.

«Просим жителей следить за погодно-дорожными условиями и быть готовыми к возможным изменениям движения, заранее планировать маршрут объезда», – отметили в ведомстве.