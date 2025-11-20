«Борисову не хватает темперамента»: Кинокритик прокомментировал список лучших актеров 2025 года

20 ноября 2025, 18:44

Кинокритик Шпагин: из списка лучших актеров 2025 я бы вычеркнул Борисова

Фото: Istock/LeMusique

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты ежегодного исследования о лучших актерах российского кинематографа. Сергей Безруков занял первое место, он набрал 15% голосов. Сергей Бурунов оказался на второй строчке с результатом 14%. Юрий Борисов и Александр Петров вошли в тройку лидеров, они получили по 10% голосов. Среди женщин звание «лучших» разделили Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд.





Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» прокомментировал вышедший список, сказав, что многие оказались там вполне закономерно.





«Сергей Безруков занимает лидирующие позиции, потому что он символ актёра, национальный любимец. Когда спрашивают, сразу называют его. Это, наверное, как Андрей Миронов или Иннокентий Смоктуновский в свои годы. Он красивый, обаятельный, умный, приятный. Ему интересно перевоплощаться, но это не всегда здорово у него получается, потому что в нем много аристократизма, который подходит для театра, не для всего кино», — сказал он.

«Правда, он растолстел. На это повлияли денежки, скорее всего. Но, растолстевший, он стал играть намного лучше. Он был средним актёром, потом хорошим, а теперь стал замечательным. Я был на одном его моноспектакле, где он разбивал себе костяшки — очень темпераментно. Козловский с ним соперничал лет пять назад, а сейчас он свои позиции снизил», — добавил Шпагин.

«Главный недостаток — у них не очень запоминающиеся лица. Они все красивые, модельного вида, но лица очень сложно запомнить, потому что все зависит от грима. Очень неожиданно, что Аронова возглавила список,

Ароновой, это очень хорошо. Это очень неожиданно, кстати, что она первое место получила. Но у нее очень бомбовый, дико жёстки, маршеальский, генеральский мужской темперамент. Не знаю, в нашем кино еще таких. Ходченкова — тоже вполне достойно. Она хорошо играет. Но не понимаю, как в этом списке оказалась Анна Пересильд. У нее всего две роли, с этим не согласен абсолютно», — сообщил Александр Шпагин.