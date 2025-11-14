Сериал «Слово пацана» победил на фестивале RIFF в США

14 ноября 2025, 18:52

Фото: iStock/nicoletaionescu

Российский сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил награду Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, одном из крупнейших фестивалей Восточного побережья США. Победа стала первой международной наградой проекта.