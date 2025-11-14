Сериал «Слово пацана» победил на фестивале RIFF в США
Российский сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил награду Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, одном из крупнейших фестивалей Восточного побережья США. Победа стала первой международной наградой проекта.
Сериал вышел на Wink и Start в ноябре 2023 года, а телевизионная премьера состоялась на НТВ в апреле 2024-го. Ранее проект уже получил четыре премии ТЭФИ, приз кинокритиков «Белый слон» и награду АПКиТ за лучший онлайн-сериал.
По сообщению пресс-службы Wink, на RIFF 2025 в конкурсе участвовали 170 работ из более чем 20 стран. Права на показ «Слово пацана» проданы в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона, где проект получил положительные отзывы зрителей.
Читайте также: