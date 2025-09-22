Сергей Безруков принял участие в церемонии открытия памятника адвокату Фёдору Плевако в Челябинске

22 сентября 2025, 11:23

В Челябинске открыли памятник адвокату Фёдору Плевако

Сергей Безруков в роли Фёдора Плевако (фото: Instagram* @s_bezrukov)

В Челябинске состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся адвокату XIX века Фёдору Никифоровичу Плевако. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, народный артист России Сергей Безруков и представители юридического сообщества региона.





Глава региона подчеркнул, что уроженец Троицка всю жизнь безвозмездно защищал простых людей. Его образ защитника и оратора стал символом профессии юриста, а память о выдающемся человеке живёт до сих пор.



Памятник, как сообщает URA.ru, установили в сквере рядом с судами Советского района и арбитражным судом. Скульптура воплотила самое узнаваемое изображение адвоката и украсила городской ландшафт.



Народный артист России Сергей Безруков подчеркнул важность фигуры Плевако в российской истории и юридической культуре. В своей речи он процитировал Пушкина, отметив, что строки «милость к падшим призывал» отражают кредо знаменитого защитника.





«Подчеркивая важность своей профессии, он говорил: за прокурором стоит холодный, незыблемый закон, а за адвокатом – люди с их судьбами, чаяниями. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и сложно поскользнуться с такою ношею. Вот это и есть степень ответственности той самой совести», – сказал Безруков.