Сергей Безруков принял участие в церемонии открытия памятника адвокату Фёдору Плевако в Челябинске
В Челябинске состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся адвокату XIX века Фёдору Никифоровичу Плевако. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, народный артист России Сергей Безруков и представители юридического сообщества региона.
Глава региона подчеркнул, что уроженец Троицка всю жизнь безвозмездно защищал простых людей. Его образ защитника и оратора стал символом профессии юриста, а память о выдающемся человеке живёт до сих пор.
Памятник, как сообщает URA.ru, установили в сквере рядом с судами Советского района и арбитражным судом. Скульптура воплотила самое узнаваемое изображение адвоката и украсила городской ландшафт.
Народный артист России Сергей Безруков подчеркнул важность фигуры Плевако в российской истории и юридической культуре. В своей речи он процитировал Пушкина, отметив, что строки «милость к падшим призывал» отражают кредо знаменитого защитника.
«Подчеркивая важность своей профессии, он говорил: за прокурором стоит холодный, незыблемый закон, а за адвокатом – люди с их судьбами, чаяниями. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и сложно поскользнуться с такою ношею. Вот это и есть степень ответственности той самой совести», – сказал Безруков.Актёр также рассказал о своей роли в историческом детективе «Плевако», премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. По его словам, он воплотил собирательный образ, а съёмки частично проходили в Троицке, что добавило фильму достоверности.
Памятник приурочен к 180-летию со дня рождения Федора Плёвако. Его создали художники Союза художников России Антон и Михаил Плохоцкие. Год назад челябинская адвокатура начала сбор средств на установку монумента, который теперь стал символом уважения к великому правозащитнику.