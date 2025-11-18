Достижения.рф

Стало известно, кого россияне назвали лучшим актёром 2025 года

Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актёров России по версии ВЦИОМ
Фото: Istock/doomu

Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актёров 2025 года по мнению россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.



Безруков занял первое место, он набрал 15% голосов. Сергей Бурунов оказался на второй строчке с результатом 14%. Юрий Борисов и Александр Петров вошли в тройку лидеров, они получили по 10% голосов.

Россияне назвали фильм «Август» с Безруковым в главной роли лучшей картиной года. За него отдали голоса 20% опрошенных. На втором месте расположились «Чебурашка» и «Чебурашка 2» — они получили по 6% голосов.

Среди актрис первую строчку рейтинга разделили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова. Каждая из них набрала по 7% голосов. Елизавета Боярская заняла четвёртое место с 5% голосов. Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук разделили пятую позицию, набрав по 4% голосов.

