Стало известно, кого россияне назвали лучшим актёром 2025 года
Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актёров 2025 года по мнению россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.
Безруков занял первое место, он набрал 15% голосов. Сергей Бурунов оказался на второй строчке с результатом 14%. Юрий Борисов и Александр Петров вошли в тройку лидеров, они получили по 10% голосов.
Россияне назвали фильм «Август» с Безруковым в главной роли лучшей картиной года. За него отдали голоса 20% опрошенных. На втором месте расположились «Чебурашка» и «Чебурашка 2» — они получили по 6% голосов.
Среди актрис первую строчку рейтинга разделили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова. Каждая из них набрала по 7% голосов. Елизавета Боярская заняла четвёртое место с 5% голосов. Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук разделили пятую позицию, набрав по 4% голосов.
