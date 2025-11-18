Стало известно, кого россияне назвали лучшим актёром 2025 года

18 ноября 2025, 12:23

Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актёров России по версии ВЦИОМ

Фото: Istock/doomu

Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актёров 2025 года по мнению россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.