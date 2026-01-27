«Бороться не стоит»: Сомнолог объяснил, как продуктивно пережить холодную зиму

27 января 2026, 19:27

Сомнолог Полуэктов: спорт в первую половину дня повышает активность

Фото: iStock/stockfour

Учёные подтверждают: желание замедлиться и больше отдыхать зимой — это не лень, а древний природный механизм. Что делать, если работа и график не отменяются?





Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» заявил, что свет является одним из главных регуляторов нашей жизненной активности. Организм подстраивает свои внутренние часы.





«Первый и главный инструмент — яркий искусственный свет утром. Это позволяет дать мощный сигнал внутренним часам о том, что им надо включать организм в летний режим. Второй ключевой фактор — физическая активность, особенно в первой половине дня. Увеличение объёма физической активности также повышает настрой, улучшает эмоциональное состояние, сон и умственную деятельность. И третье — создать себе мотивацию», — сказал он.

«Нет привязки качества сна к астрономическому времени. Нужно ложиться, когда организм готов: с наступлением темноты начинает вырабатываться гормон мелатонин, который сигнализирует о внутренней ночи», — объяснил Полуэктов.