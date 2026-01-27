Достижения.рф

«Психосоциальный симптом»: Психолог объяснил интерес россиян к покупке старых домов

Психотерапевт Евстигнеев: россияне покупают старые дома за городом из-за стресса
Фото: iStock/Sergey Innikov

Россияне все чаще интересуются покупкой ветхих домов за городом из-за хронического стресса от жизни в большом городе. Так считает психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.



Ранее стало известно, что россияне начали чаще покупать старые дома, из-за этого цены на подобную недвижимость выросли вдвое. Наибольшим спросом пользуются ветхие постройки в тихих и живописных местах.

«Феномен таких покупок не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор», — пояснил Евстигнеев в разговоре с Москвой 24.

Он уточнил, что в эпоху информационной перегрузки жители мегаполисов постоянно напряжены, истощены и близки к выгоранию. Старые дома в это время могут стать символом устойчивости. Благодаря смене среды происходит расслабление и восстановление, заключил психотерапевт.

Тем временем клинический психолог Марианна Абравитова предупредила в беседе с RT, что при ипохондрии человек может чувствовать фантомные боли в теле, в том числе покалывания и жжения.

«Это не просто человеку кажется, он действительно их чувствует. Но источник боли — в психике, а не в органе», — пояснила специалист.

Так, ипохондрия может развиться у людей с тревожным складом личности, которые сводят к катастрофе даже безобидные симптомы. Также на это могут повлиять стрессы, психологические конфликты и неразрешённые внутренние проблемы.
