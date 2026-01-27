«Психосоциальный симптом»: Психолог объяснил интерес россиян к покупке старых домов

27 января 2026, 18:57

Психотерапевт Евстигнеев: россияне покупают старые дома за городом из-за стресса

Фото: iStock/Sergey Innikov

Россияне все чаще интересуются покупкой ветхих домов за городом из-за хронического стресса от жизни в большом городе. Так считает психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.





Ранее стало известно, что россияне начали чаще покупать старые дома, из-за этого цены на подобную недвижимость выросли вдвое. Наибольшим спросом пользуются ветхие постройки в тихих и живописных местах.





«Феномен таких покупок не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор», — пояснил Евстигнеев в разговоре с Москвой 24.

