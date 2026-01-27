«Психосоциальный симптом»: Психолог объяснил интерес россиян к покупке старых домов
Психотерапевт Евстигнеев: россияне покупают старые дома за городом из-за стресса
Россияне все чаще интересуются покупкой ветхих домов за городом из-за хронического стресса от жизни в большом городе. Так считает психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
Ранее стало известно, что россияне начали чаще покупать старые дома, из-за этого цены на подобную недвижимость выросли вдвое. Наибольшим спросом пользуются ветхие постройки в тихих и живописных местах.
«Феномен таких покупок не просто дань моде или экономическая стратегия, а сложный психосоциальный симптом, отражающий попытку современного человека адаптироваться к условиям хронического стресса и глобальной неопределенности через поиск фундаментальных опор», — пояснил Евстигнеев в разговоре с Москвой 24.
Он уточнил, что в эпоху информационной перегрузки жители мегаполисов постоянно напряжены, истощены и близки к выгоранию. Старые дома в это время могут стать символом устойчивости. Благодаря смене среды происходит расслабление и восстановление, заключил психотерапевт.
