Названы ситуации, при которых зубная щетка превращается в рассадник инфекции
Стоматолог «Скандинавского центра здоровья» Екатерина Цыбина объяснила, когда зубную щетку надо менять сразу, а не ждать три месяца. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».
По словам эксперта, зубную щетку следует заменить, если она упала на загрязнённую поверхность, была использована другим человеком или сильно износилась. Цыбина также рекомендовала выбросить щетку, если она долго хранилась во влажном и закрытом футляре.
Кроме того, по мнению стоматолога, необходимо менять щетку после перенесённых ОРВИ, гриппа, ангины или коронавируса. Врач объяснила, что во время болезни вирусы и бактерии попадают на щетину вместе со слюной и налётом и могут оставаться на её поверхности в течение нескольких дней.
Цыбина отметила, что при тяжёлом течении болезни и частых ангинах или гриппе замена зубной щетки на новую после начала лечения или выздоровления является дополнительной мерой поддержки терапии.
