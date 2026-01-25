Названы ситуации, при которых зубная щетка превращается в рассадник инфекции

25 января 2026, 14:35

Стоматолог Цыбина: После гриппа, ОРВИ и ангины надо сразу заменить зубную щетку

Фото: iStock/Doucefleur

Стоматолог «Скандинавского центра здоровья» Екатерина Цыбина объяснила, когда зубную щетку надо менять сразу, а не ждать три месяца. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».