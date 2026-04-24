«Бороться за свои роли»: Психолог объяснил, почему в современном обществе происходит противостояние мужчин и женщин

24 апреля 2026, 16:32

Психолог Шамсутдинов: противостояние мужчин и женщин происходит из-за ролей

Взаимоотношения между мужчинами и женщинами — это сложный и многогранный процесс, который нередко превращается в арену для конкуренции и взаимных упреков. Почему так происходит?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что ответ кроется в глубинных психологических и социальных механизмах, которые формируют наше поведение.





«С детства нас учат различать "мужское" и "женское". Эти стереотипы проникают в наше сознание, формируя ожидания и требования к каждому полу. Мужчинам внушают, что они должны быть сильными, независимыми и доминирующими, тогда как женщин учат быть заботливыми, мягкими и уступчивыми. Это создает почву для конфликта: мужчины стремятся доказать свою силу, а женщины — свою ценность и значимость как в социальной жизни, так и в отношениях. Когда оба начинают бороться за свои роли, возникает напряжение», — объяснил эксперт.

«Мы живем в мире, где успех часто измеряется в сравнении с другими. Это касается не только карьеры, но и личной жизни. Мужчины и женщины начинают воспринимать друг друга как конкурентов, а не союзников. Каждый из них хочет быть "лучшим" в своих "обязанностях", что приводит к постоянным упрекам и недовольству», — отметил Шамсутдинов.

«Прежде всего, важно осознать, что конкуренция — это не единственный путь. Научиться видеть в партнере не соперника, а союзника», — резюмировал он.