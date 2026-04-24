«Бороться за свои роли»: Психолог объяснил, почему в современном обществе происходит противостояние мужчин и женщин
Взаимоотношения между мужчинами и женщинами — это сложный и многогранный процесс, который нередко превращается в арену для конкуренции и взаимных упреков. Почему так происходит?
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что ответ кроется в глубинных психологических и социальных механизмах, которые формируют наше поведение.
«С детства нас учат различать "мужское" и "женское". Эти стереотипы проникают в наше сознание, формируя ожидания и требования к каждому полу. Мужчинам внушают, что они должны быть сильными, независимыми и доминирующими, тогда как женщин учат быть заботливыми, мягкими и уступчивыми. Это создает почву для конфликта: мужчины стремятся доказать свою силу, а женщины — свою ценность и значимость как в социальной жизни, так и в отношениях. Когда оба начинают бороться за свои роли, возникает напряжение», — объяснил эксперт.
По его словам, социальные нормы и ожидания также играют свою роль.
«Мы живем в мире, где успех часто измеряется в сравнении с другими. Это касается не только карьеры, но и личной жизни. Мужчины и женщины начинают воспринимать друг друга как конкурентов, а не союзников. Каждый из них хочет быть "лучшим" в своих "обязанностях", что приводит к постоянным упрекам и недовольству», — отметил Шамсутдинов.
Он подчеркнул важность культурного контекста в этом вопросе: в некоторых обществах конкуренция между полами становится нормой, где каждый стремится перетянуть одеяло на себя. Это создает токсичную атмосферу, где взаимное обвинение становится привычным способом взаимодействия.
«Прежде всего, важно осознать, что конкуренция — это не единственный путь. Научиться видеть в партнере не соперника, а союзника», — резюмировал он.