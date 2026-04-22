Психолог дал топ-5 рекомендаций, чтобы справляться с тревогой

Психолог Ланг: чтобы справляться с тревогой, нужно радовать внутреннего ребенка
Фото: iStock/Povozniuk

Многие люди сталкиваются с чувством тревоги и беспокойства, которое сильно осложняет повседневную жизнь. Как выходить из этого?



Основатель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» отметил, что процесс выхода из тревоги — длительный, поэтому важна работа со специалистом.

«Человек с энтузиазмом берётся за "выключение тревоги", а потом руки опускаются. Это нормально. Профессионал не даст сойти с пути и пройдёт его вместе с вами», — сказал он.

Топ-5 рекомендаций от психолога, чтобы справляться с тревогой:

  • Радовать внутреннего ребёнка — делать то, что действительно хочется, без оглядки на других;
  • Увеличить физические нагрузки — активный образ жизни уводит от стресса (лёжа на диване тревожные мысли приходят сами);
  • Не ограничивать себя в питании — любимые блюда и «вкусняшки» поддерживают в трудный период;
  • Придерживаться режима сна — минимум 8–9 часов, для входа в режим нужен 21 день;
  • Снизить количество новостей — особенно о политике и происшествиях, иначе уйти от внутренних проблем будет тяжелее.

Анастасия Панченко

