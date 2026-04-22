«Мешают наслаждаться жизнью»: Психолог рассказал, к чему могут привести тревожные мысли

22 апреля 2026, 16:51

Психолог Ланг: тревожные мысли портят качество жизни и физическое здоровье

Каждый из нас хотя бы раз испытывал беспокойство. Но что происходит, когда тревожные мысли становятся не случайными гостями, а постоянными спутниками? Они кажутся безобидными — «просто подумал(а)», «переживу», «само пройдёт». Однако психологи предупреждают: хроническая тревога разрушает качество жизни и физическое здоровье.





Основатель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, почему нельзя игнорировать тревожные мысли, как распознать опасный момент и где искать ту самую «кнопку отключения».





«Человек привыкает находиться в тревожном состоянии. Любое событие — даже радостное — воспринимается через призму негатива. Страх начинает разрастаться как снежный ком. Вы сами себя подкармливаете этими мыслями: "А вдруг? А что? А если? А может быть?" Эти установки мешают человеку наслаждаться жизнью», — сказал он.

«Многие болезни у нас от нервов. Если вы чувствуете себя неудачником, если вам не везёт, если вы считаете, что хороших людей нет, — качество жизни будет страдать. Кнопка внутри нас самих. Часто люди думают: "А вот кто-то должен прийти меня развеселить". Но тревога — это состояние. Вы должны переключить это состояние, позволить себе разрешить себе радоваться, позволить себе веселиться», — отметил Ланг.

«Заведите дневник, в котором будете отмечать количество позитивных дней и отрицательных. Если за две недели у вас больше половины дней вызывали тревогу — это повод обратиться к специалисту», — пояснил психолог.