Ботулизм в банке: как определить испорченные соленья и обезопасить себя

17 октября 2025, 12:30

Диетолог Павлюк: в домашних соленьях не должно быть пузырей

Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Недавние случаи заражения ботулизмом из-за домашних консерваций вновь заставили многих задуматься: насколько безопасны запасы из погреба? На что нужно обратить внимание, открывая банку с огурцами или грибами?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что первичная профилактика начинается еще на этапе приготовления.





«Надо банки кипятить, промывать все ингредиенты. То есть это должны быть стерильные условия, банка должна быть плотно закатана», — сказала она.

«Содержимое банки обязательно должно быть прозрачным: без пузырьков, лишних мутных разводов. Они являются тревожным сигналом. Также запах должен соответствовать продукту», — пояснила Павлюк.