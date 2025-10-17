Ботулизм в банке: как определить испорченные соленья и обезопасить себя
Диетолог Павлюк: в домашних соленьях не должно быть пузырей
Недавние случаи заражения ботулизмом из-за домашних консерваций вновь заставили многих задуматься: насколько безопасны запасы из погреба? На что нужно обратить внимание, открывая банку с огурцами или грибами?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что первичная профилактика начинается еще на этапе приготовления.
«Надо банки кипятить, промывать все ингредиенты. То есть это должны быть стерильные условия, банка должна быть плотно закатана», — сказала она.
Перед употреблением эксперт посоветовала провести тщательный осмотр.
«Содержимое банки обязательно должно быть прозрачным: без пузырьков, лишних мутных разводов. Они являются тревожным сигналом. Также запах должен соответствовать продукту», — пояснила Павлюк.
По ее словам, возбудитель ботулизма развивается в герметично закатанных банках. Токсин, который он вырабатывает, поражает нервную систему и может привести к печальным последствиям. Если рассол помутнел, банка вздулась, а при открытии есть малейший посторонний запах, то заготовки необходимо выбросить.